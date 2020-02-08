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Суббота, 8 февраля 2020, 17:45 мск

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Устроивший стрельбу в Таиланде солдат удерживает заложников

Фото: www.khaosodenglish.com/

В Таиланде расстрелявший 12 человек военный захватил заложников. По данным полиции, он удерживает 16 человек.

В настоящее время военнослужащий находится на четвертом этаже торгового центра Terminal 21, сообщает TNA. Здание оцеплено полицией, все движение в районе перекрыли.

Представитель Минобороны Таиланда сообщил ВВС, что сержант Джаккрапант Томма сначала напал на своего командира на военной базе, украл оружие и угнал внедорожник. Затем он открыл огонь по буддийскому храму, а позже пришел к торговому центру в городе Накхон Ратчасима и расстрелял людей. По последним данным, погибли 12 человек.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места событий. Люди убегают в панике. Отмечается, что преступник транслировал свое нападение в Facebook.

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