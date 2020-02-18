Житель Таиланда открыл стрельбу в торговом центре

В Бангкоке мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре. Это произошло всего через 10 дней после того, как тайский военнослужащий устроил массовый расстрел.

По данным полиции, трагедия произошла в торговом центре Century Plaza, передает Reuters. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, еще один был ранен. Жертвой стала женщина – сотрудница салона красоты.

Правоохранители пытались остановить преступника, но он скрылся с места преступления. Напавший успел выстрелить не менее семи раз. Предполагается, что конфликт произошел на бытовой почве.

8 февраля военнослужащий Джаккрапант Тома отрыл стрельбу по прохожим и посетителям торгового центра Terminal 21. До этого он украл армейский внедорожник и стрелял в своих сослуживцев. Солдат удерживал заложников в течение 12 часов и был ликвидирован силами безопасности Таиланда. В результате 26 человек, 57 получили ранения.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 18.02.20

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