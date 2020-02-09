Назван мотив тайского солдата, застрелившего 26 человек

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очу объяснил, почему военнослужащий Джаккрапант Тома открыл стрельбу, в результате которой погибли 26 человек. Сержант был расстроен из-за личных проблем, связанных с продажей дома.

По словам премьер-министра, солдат устроил стрельбу из-за обиды на своих сослуживцев. Тома считал, что его обманули, передает РИА «Новости». Незадолго до трагедии он разместил в Facebook сообщение, что он жаждет мести.

Трагедия произошла в городе Накхонратчасима (Корат), что на востоке страны. Военнослужащий расстрелял из штурмовой винтовки двух сослуживцев в части, после чего угнал армейский внедорожник и уехал в город. Там он отрыл стрельбу по прохожим и посетителям торгового центра Terminal 21.

Когда на место происшествия приехала полиция, солдат захватил заложников и удерживал из более 12 часов. Только утром стрелок был ликвидирован силами безопасности Таиланда.

В результате погибли 26 человек, 57 получили ранения, из них12 остаются в больницах. Некоторым из госпитализированных понадобились срочные операции.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 09.02.20

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