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Понедельник, 17 февраля 2020, 14:42 мск

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Губернатор Миссисипи объявил режим ЧС из-за беспрецедентного наводнения

Фото: AP

Власти американского штата Миссисипи приняли решение ввести режим ЧС. Причиной стало наводнение, вызванное сильными ливневыми дождями – река Перл вышла из берегов, уровень воды в ней превысил 11 метров и продолжает расти. В итоге подтопленными оказались большие территории, в том числе ряд районов столицы штата – Джексона.

Решение о введении чрезвычайного режима принял губернатор штата Тейт Ривз. Он охарактеризовал наводнение как беспрецедентное. Согласно прогнозам, оно может стать третьим худшим наводнением в истории нашего штата. Я объявил чрезвычайное положение, чтобы задействовать все ресурсы и помочь всем пострадавшим жителям Миссисипи», – написал Ривз в Twitter. В ряде районов Джексона была объявлена обязательная эвакуация населения.

Джексон, Иван Гридин

Джексон. Другие новости 17.02.20

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Метки / Наводнение

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