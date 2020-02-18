Еврокомиссар пригрозил соцсетям санкциями за отсутствие цензуры

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ в случае их отказа от фильтрации контента и контроля за ним. В частности речь идет о фейковой информации, разжигании ненависти и вражды и прочих угрозах европейской демократии. Об этом по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом рассказал еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон.

«Если все социальные сети, действующие на европейском рынке, не начнут предпринимать конкретные действия в случае злоупотреблений, мы (Еврокомиссия – прим. ред.) будем вынуждены предпринимать более жесткие меры, которые будут носить ограничительный характер», – заявил он. По словам Бретона, диалог с Цукербергом был «очень позитивным», передает ТАСС.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 18.02.20

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