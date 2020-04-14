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Вторник, 14 апреля 2020, 14:03 мск

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Пойман наркобарон, скрывавшийся более 20 лет

В Мозамбике задержали известного бразильского наркобарона, которому удавалось убегать от полиции на протяжении 22 лет. Жилберто Апаресидо душ Сантуша входил в список самых разыскиваемых преступников в мире.

Наркобарон сбежал из тюрьмы в 1998 году. Спецоперация, в ходе которой удалось его задержать, была подготовлена полицией Бразилии, Министерством юстиции и полицейскими Мозамбика, передает РИА «Новости».

Жилберто Апаресидо душ Сантуша входил в криминальную группировку «Первая столичная команда», которая занимается торговлей кокаином, грабежами, убийствами и прочими преступлениями. В настоящее время эта банда является крупнейшей преступной организацией в Бразилии. По данным полиции, в нее входят не менее 13 тысяч человек.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 14.04.20

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