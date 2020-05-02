Американцы устраивают стихийные протесты против карантина

В калифорнийском городе Хантингтон-Бич сотни американцев вышли на стихийную акцию протеста. Они выступают против решения губернатора Гевина Ньюсома закрыть городской пляж, сообщает в Telegram штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

«Ирония заключается в том, что данный указ был подписан, как раз из-за большого скопления людей в прибрежной зоне, не соблюдающих социальную дистанцию. И в первую очередь был продиктован целью не допустить дальнейшего распространения коронавируса в регионе», – говорится в сообщении.

Отметим, что в американском штате Мичиган противники карантина устроили акцию протеста и захватили здание местного парламента. Сотни протестующих собрались на акцию у здания Капитолия штата пока законодатели рассматривали вопрос о продлении карантина, сообщает CNN.

По данным The Guardian, собравшиеся размахивали американскими флагами и плакатами с призывами отменить карантин. Некоторые были вооружены винтовками, что дозволено местными законами. В ответ на требования полиция пустила протестующих внутрь здания. Однако охрана заблокировала вход в зал заседаний. Один из местных сенаторов штата написала твит, что некоторые парламентарии испугались и надели бронежилет.

Несмотря на случившееся, губернатор-демократ Гретхен Уитмер продлила карантин в Мичигане до 28 мая. На сегодняшний день Мичиган находится на четвертом месте в США по количеству заразившимся коронавирусной инфекцией нового типа.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.05.20

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