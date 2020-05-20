Венесуэла подала в суд на Банк Англии из-за золота на $1,2 млрд

Центральный банк Венесуэлы подал в коммерческий суд Лондона исковое заявление в суд с требованием к Банку Англии вернуть хранящиеся там золотые слитки общей стоимостью более $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на документы суда.

Из заявления следует, что власти Венесуэлы намерены направить полученные средства в фонды программы развития ООН, чтобы помочь стране в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Средства от продажи золота направят на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов и продуктов питания для населения.

«Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН в борьбе с Covid-19 в стране», – подчеркнул юрист Сарош Зайвалла, представляющий интересы ЦБ Венесуэлы в Лондоне. Банк Англии не стал комментировать претензии Венесуэлы.

В начале года агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщало, что Банк Англии отказался выдать Венесуэле хранящиеся там слитки золота на 1,2 млрд долларов. Собеседник агентства тогда заявил, что отказ был дан из-за оказанного на банк давления со стороны властей США, которые не хотели давать доступ к золоту лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. По словам Мадуро, в Лондоне хранится 80 тонн золота, принадлежащего возглавляемой им стране.

Reuters напоминает, что в апреле Венесуэла сообщала, что Банк Англии проигнорировал запрос Каракаса на продажу части золотых активов, несмотря на то, что вырученные средства планировалось направить на борьбу с Covid-19 и поддержку населения.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 20.05.20

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