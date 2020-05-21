Затонувший «Титаник» впервые решили вскрыть

В США решили впервые вскрыть затонувший корабль «Титаник». Как пишет The New York Times, это может произойти уже летом этого года.

По данным издания, представители компании RMS Titanic, которая имеет эксклюзивное право на подъем предметов с места трагедии, получила в окружном суде в Норфолке разрешение на работу. Эксперты компании пояснили, что с затонувшего судна необходимо поднять старинный телеграф фирмы Marconi, так как он имеет значительную историческую, образовательную, научную и культурную ценность.

Как считают ученые, аппарат, с которого был подан сигнал бедствия, в ближайшее время может в буквальном смысле превратиться в прах.

Стоит отметить, что в Штатах многие не поддержали идею вскрыть «Титаник». Так, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (США) заявили, что предполагаемая выгода от вскрытия корабля не стоит затраченных ресурсов.

Часть общественности против из-за этических соображений и называет корабль «могилой, которую нужно уважать».

Напомним, «Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, натолкнувшись на айсберг. На борту лайнера находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.

Обломки корабля были обнаружены в 1985 году на глубине более 3,7 тысячи метров. В ходе подводных экспедиций со дна были подняты тысячи различных предметов.

Вашингтон, Мария Вяткина

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