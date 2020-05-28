Россельхознадзор обратился в суд из-за заявлений польской компании

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявили что информация о вымогательстве руководителем Россельхознадзора у польской молочной компании «Млековита» взятки не соответствует действительности. Об этом заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Из документа следует, что ранее в Генеральную прокуратуру РФ уже поступали аналогичные жалобы от имени Сергеева Я.В., однако обозначенная сумма взятки тогда составляла в $5 млн, вместо озвученных сегодня $500 тысяч, передает РБК. «В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органов госвласти, а также распространению заведомо ложных сведений, Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц», – говорится в комментарии.

«Вместе с тем, стоит отметить, что разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции, не уместны с 2014 года. Именно тогда Россия ввела продовольственное эмбарго», – подчеркнула Юлия Мелано.

Как писал «Новый День», ранее телеканал «РЕН-ТВ» сообщил, что польская компания заявила о вымогательстве взятки со стороны главы российского ведомства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

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