Польский молокозавод обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве $500 тысяч

Польский производитель молочных продуктов «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в размере $500 тыс, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Из сообщения следует, что в московскую полицию обратился представитель «Млековиты» из польского городе Вышокие-Мазовецки. По словам мужчины, к президенту компании Даруша Сапиньски и его представителям в РФ поступили требования выплатить деньги. Требования якобы исходили от руководителя Россельхознадзора и его заместителя Константина Савенкова. Также указывается, что требования были озвучены через юриста Суздальцева.

Телеканал сообщает, что в обмен на незаконное вознаграждение чиновники якобы предлагали снять ограничения на поставки «Млековиты» в Россию. По словам предпринимателей, переговоры о возможной передаче денег начались еще в ноябре 2019 года. По факту обращения была организована доследственная проверка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

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