российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 мая 2020, 14:38 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Польский молокозавод обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве $500 тысяч

Польский производитель молочных продуктов «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в размере $500 тыс, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Из сообщения следует, что в московскую полицию обратился представитель «Млековиты» из польского городе Вышокие-Мазовецки. По словам мужчины, к президенту компании Даруша Сапиньски и его представителям в РФ поступили требования выплатить деньги. Требования якобы исходили от руководителя Россельхознадзора и его заместителя Константина Савенкова. Также указывается, что требования были озвучены через юриста Суздальцева.

Телеканал сообщает, что в обмен на незаконное вознаграждение чиновники якобы предлагали снять ограничения на поставки «Млековиты» в Россию. По словам предпринимателей, переговоры о возможной передаче денег начались еще в ноябре 2019 года. По факту обращения была организована доследственная проверка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

МИД Украины назначил спецпредставителя по санкциям против РФ. / В США приветствуют продолжение водной блокады Крыма. / Евросоюз поставил на место косовского «президента». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Красноярском крае раскрыли банду полицейских-взяточников

Красноярский депутат попался на посредничестве при передаче крупной взятки

Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

В Брянске начальника следственного отдела уличили во взяточничестве

В Коми экс-чиновник принял у строителей опасные для жизни дома

ФСБ нагрянула с обысками к зампреду правительства Пензенской области

На Сахалине экс-мэр проведет в тюрьме 10 лет за взятки и хранение наркотиков

В России впервые осудили больше крупных взяточников, чем мелких

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Европа, Коррупция,