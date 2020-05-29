Руководство Twitter, Facebook и Google ополчилось на Трампа

Американские компании Twitter, Facebook и Google сочли, что указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях угрожает свободе интернета. Так, например, руководство Twitter назвало указ Трампа «реакционным и политизированным подходом», который угрожает «будущему онлайн-высказываний и интернет-свободам».

По оценкам руководства Facebook и Google указ Трампа способен нанести серьезный ущерб интернету и цифровой экономике. «Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, тем самым наказывают компании, которые предпочитают разрешать спорные речи, и поощряют платформы цензурировать все, что может оскорбить кого-либо», – заявил представитель Facebook Энди Стоун.

Пресс-секретарь Google Рива Шуто в свою очередь отметила, что решение Трампа «нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета».

Напомним, Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности социальных сетей. Из текста следует, что будет пересмотрен раздел об иммунитете для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы.

В частности, в указе сказано: «Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента», передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», ранее Twitter присвоил одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что его публикация может содержать недостоверную информацию. Трамп раскритиковал за это Twitter, однако решил сохранить аккаунт, чтобы иметь возможность обращаться к нации напрямую.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.05.20

Германия вызвала российского посла поговорить про хакерство. / Ученые опровергли миф о трудолюбии муравьев. / В Берлине мужчина отрезал себе член и выбросил его. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»