российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 июня 2020, 15:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Прокуратура Южной Кореи запросила арест для фактического главы Samsung

Прокуратура Южной Кореи обратилась в суд с запросом об ордере на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает «Ренхап».

По данным агентства, в качестве основания главный окружной прокурор Сеула по экономическим преступлениям и уголовному правосудию привел факты о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. По данным надзорного ведомства, после сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом, а само слияние происходило при заниженной стоимости акций фактически головной компании Samsung Group.

Помимо этого у прокуратуры есть основания полагать, что Samsung Group искусственно наращивала стоимость акций компании Samsung Biologics, чтобы увеличить долю ее владельца Cheil Industries в фармацевтическом бизнесе конгломерата.

Ли Чжэ Ен в 2017 году был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток. Гособвинение настаивало на том, что топ-менеджер Samsung, желая получить одобрение на слияние Samsung C&T и Cheil Industries, передал представителям компании беговых лошадей, стоимость которых оценивалась в $3 млн. Защита Ли Чжэ Ена подала апелляцию, после рассмотрения которой тот оказался на свободе уже через год после приговора. В прошлом году Верховный суд отправил дело фактического главы Samsung обратно в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 04.06.20

«Похоже на фашизм»: эксперт объяснил погромы в Америке и Европе. / В Киеве уверяют, что «вернули Крым» в международную повестку «наряду с Донбассом». / День взятия Бастилии из-за коронавируса в этом году пройдет скромно. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Ленинградской области глава Водоканала ответит за долг в 630 млн рублей

Амурский чиновник попался на крупной махинации с землей

Алтайский мэр сознался в получении особо крупных взяток

Польский молокозавод обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве $500 тысяч

В Красноярском крае раскрыли банду полицейских-взяточников

Красноярский депутат попался на посредничестве при передаче крупной взятки

Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

В Брянске начальника следственного отдела уличили во взяточничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,