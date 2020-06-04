Прокуратура Южной Кореи запросила арест для фактического главы Samsung

Прокуратура Южной Кореи обратилась в суд с запросом об ордере на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает «Ренхап».

По данным агентства, в качестве основания главный окружной прокурор Сеула по экономическим преступлениям и уголовному правосудию привел факты о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. По данным надзорного ведомства, после сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом, а само слияние происходило при заниженной стоимости акций фактически головной компании Samsung Group.

Помимо этого у прокуратуры есть основания полагать, что Samsung Group искусственно наращивала стоимость акций компании Samsung Biologics, чтобы увеличить долю ее владельца Cheil Industries в фармацевтическом бизнесе конгломерата.

Ли Чжэ Ен в 2017 году был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток. Гособвинение настаивало на том, что топ-менеджер Samsung, желая получить одобрение на слияние Samsung C&T и Cheil Industries, передал представителям компании беговых лошадей, стоимость которых оценивалась в $3 млн. Защита Ли Чжэ Ена подала апелляцию, после рассмотрения которой тот оказался на свободе уже через год после приговора. В прошлом году Верховный суд отправил дело фактического главы Samsung обратно в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

Сеул, Иван Гридин

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