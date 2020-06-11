Республиканцы предложили ввести небывалые санкции в отношении России

Республиканцы в палате представителей Конгресса США опубликовали доклад, посвященный стратегии национальной безопасности, усилению роли США и противодействию глобальным угрозам. Они предлагают ввести «самые жесткие из когда-либо предлагавшихся» санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В частности, республиканцы предлагают признать Россию «спонсором терроризма» за якобы имеющую место поддержку радикальных организаций, в том числе «Талибана», которая запрещена в России. В случае принятия этого пункта с РФ будет запрещено любое экономическое взаимодействие.

Республиканцы также предлагают ввести санкции в отношении компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, а также ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами. Кроме того, авторы инициативы хотят внести в санкционный список Внешэкономбанк (ВЭБ), а также ряд других финансовых организаций. Как отмечает РБК, в предыдущей редакции документа, в нем фигурировали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Помимо этого, Россию следует исключить из международной системы платежей SWIFT, считают республиканцы.

Они заявили и о необходимости применить санкции в отношении «лидеров российских кампании по дезинформации». В качестве примера они предложили ввести ограничения для председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили, «близкого союзника» президента Владимира Путина и «пророссийского олигарха», лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Стоит также отметить, что республиканцы задумались и о пропаганде, предложив «организовать передачу информации россиянам напрямую». В докладе говорится, что администрация Обамы «не охотно шла на то, чтобы бросить вызов Москве, предоставляя новости и информацию российским гражданам напрямую». Республиканцы считают, что Обама опасался того, что общение с россиянами напрямую будет считаться «эскалацией [конфликта], чего следует избегать».

Относительно Китая, авторы 120-страничного доклада предлагают ввести санкции в отношении Единого фронта ЦК Компартии Китая, а также ряда высокопоставленных партийных функционеров, в том числе членов Политбюро. Поводом является их деятельность по отношению к уйгурскому населению КНР, а также «в связи с ситуацией в Гонконге». Кроме того, предлагается блокировать усилия Китая в сфере пропаганды, а также предпринять меры по недопущению попадания в эту страну критически важных американских технологий.

Относительно Ирана, республиканцы считают необходимым ввести санкций в отношении ряда секторов иранской экономики, а также воздействовать на региональные структуры, аффилированные с Ираном, в частности, на проиранское ополчение в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.06.20

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