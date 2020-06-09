В США готовят новые санкции против России, Китая и Ирана

В США республиканцы намерены до конца текущей недели предложить новые санкции в отношении России, Ирана и Китая. Об этом рассказал конгрессмен от штата Флорида Грег Стьюби.

«Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану», – заявил Стьюби в эфире телеканала Fox Business. Он пояснил, что нововведение связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.

Кроме того, Стьюби сообщил, что республиканцы намерены добиться запрета на оказание финансовой помощи Ливану.

В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предпринять необходимые меры, чтобы не позволить Ирану купить военную технику за границей, в частности в России и Китае. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп и его команда намерены «разыграть все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что Иран не сможет закупить танки или бронемашины из России или Китая».

Как писал «Новый День», эмбарго на покупку вооружений в отношении Ирана закончится 18 октября. Ранее Помпео заявлял, что США будут всеми способами добиваться его продления. По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, Вашингтон полагает, что Москвы и Пекина нет поводов голосовать против продления данного эмбарго. Хук добавил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН.

Между тем, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что оружейное эмбарго в отношении Ирана по прошествии пятилетнего срока должно быть снято и отклонений от этого решения быть не может.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.06.20

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