Совбез ООН не поддержал призыв к продлению антииранских санкций

Предложенный США проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не подлежит обсуждению, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по иранской ядерной сделке.

Российский дипломат напомнил о заявлении специального представителя США по Ирану Брайана Хука, который указал на то, что США и Россия занимаются антиутопией. «В таком случае я могу сказать, что Россия занимается антиутопией, потому что США занимаются утопией. Мы с первого дня сказали, что проект резолюции США по продлению эмбарго – это утопия, он не может быть основой для каких-либо переговоров», – приводит ТАСС слова Небензи.

Как писал «Новый День», в конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предпринять необходимые меры, чтобы не позволить Ирану купить военную технику за границей, в частности в России и Китае. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп и его команда намерены «разыграть все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что Иран не сможет закупить танки или бронемашины из России или Китая».

Эмбарго на покупку вооружений в отношении Ирана закончится 18 октября. Ранее Помпео заявлял, что США будут всеми способами добиваться его продления. По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, Вашингтон полагает, что у Москвы и Пекина нет поводов голосовать против продления данного эмбарго.

Между тем, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что оружейное эмбарго в отношении Ирана по прошествии пятилетнего срока должно быть снято и отклонений от этого решения быть не может.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 01.07.20

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