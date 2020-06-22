Трамп шантажировал Японию выводом войск, заявил Болтон

США менее года назад выдвинули Японии требование более, чем в четыре раза увеличить объем выделяемых ежегодно средств на содержание американских военных баз до $8 млрд, сообщает Kyodo со ссылкой на еще не изданные мемуары бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Агентство ссылается на имеющуюся в распоряжении копию не опубликованной книги.

Болтон якобы рассказал в своих воспоминаниях, что Трамп в июле 2019 года дал ему указание потребовать время визита в Токио от властей Японии увеличить ассигнования. При этом американский лидер приказал Болтону в случае отказа пригрозить Стране Восходящего Солнца полным выводом американского военного контингента из страны. Японские власти продолжают на официальном уровне называть требования об увеличении платы за содержание военных баз США слухами.

Напомним, Болтон лишился поста помощника по нацбезопасности в сентябре 2019 года. Его мемуары, которые содержат нелицеприятные оценки деятельности Дональда Трампа на посту президента США, должны были появиться на прилавках книжных магазинов в марте, однако их публикацию перенесли на май. Затем было объявлено, что мемуары увидят свет 23 июня.

Издательство Simon and Schuster ранее опубликовало предисловие к книге. В нем Болтон сравнил подход Трампа к внешней политике со сделками с недвижимостью, что привело к ослаблению позиций США. Больтон занимал пост помощника президента США по нацбезопасности с марта 2018 года по сентябрь 2019 года.

На прошлой неделе власти Японии заявили о намерении отказаться от размещения американской наземной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. «В ситуации осложнения обстановки вокруг обеспечения безопасности благодаря нашему сотрудничеству с США, которые являются нашим союзником, была создана структура без изъянов. По-прежнему мы будем находиться в тесном взаимодействии с США и укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза», – заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Как писал «Новый День», ранее Япония дала согласие на размещение двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Каждый из них обошелся бы стране в 100 млрд иен (около $900 млн). В понедельник, 15 июня, министр обороны Японии Таро Коно заявил, что его страна отказывается от этих планов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.06.20

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