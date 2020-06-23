Трамп приостановил выдачу виз из опасений безработицы

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз. Руководство страны рассчитывает, что благодаря этой мере, удастся обеспечить рабочими местами большее число американцев.

Указ останавливает выдачу виз H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1. Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B. Визы J-1 выдаются исследователям и ученым. Визы L-1 выдают руководителям организаций, которые переезжают в США для работы у того же работодателя, у которого трудились за рубежом. Каждый год в США по визам J-1 приезжают порядка 300 тыс. иностранцев, отметили в иммиграционном Совете страны.

В документе указано, что в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, временные работники, а также члены их семей могут составить серьезную конкуренцию гражданам США при трудоустройстве. Указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

Вашингтон, Иван Гридин

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