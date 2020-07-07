США требуют от обучающихся дистанционно иностранных студентов покинуть страну

Студентам американских вузов, которые являются гражданами других стран и походят обучение в онлайн-формате, предписано уехать из США. Об этом говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Ограничения вводятся в отношении учащихся с визами F-1 и M-1. В том случае, если университет полностью перешел на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, его студентам не дадут визу и не впустят в США, передает РБК.

В качестве альтернативы иностранным учащимся предложили перевестись в другие вузы, которые до сих пор проводят лекции в офлайн-формате. «В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая процедуру выдворения из страны, но не ограничиваясь ею», – говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции.

В Американском совете по образованию заявили, что нововведение приведет к еще больше путанице и неопределенности. Кроме того, велика вероятность, что если ситуация с коронавирусом ухудшится к осени, еще большее число вузов перейдут на дистанционное обучение ради безопасности студентов и преподавателей.

По мнению президента Гарвардского университета Ларри Бэкоу, распоряжение ICE «навязывает грубый универсальный подход к сложной проблеме, оставляя иностранным студентам, особенно обучающимся по онлайн-программам, мало возможностей кроме как покинуть страну или сменить вуз».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз. Руководство страны рассчитывает, что благодаря этой мере, удастся обеспечить рабочими местами большее число американцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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