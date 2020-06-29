Пакистанскую фондовую биржу атаковали боевики

Два человека погибли в результате нападения вооруженных людей на здание оживленной пакистанской фондовой биржи в городе Карачи, сообщает телеканал Geo TV. Полиция сообщила, что все четыре боевика были ликвидированы. Ранения в ходе атаки получили по меньшей мере четыре охранника и полицейский.

Боевики обстреляли главные ворота биржи из гранатомета, а затем, открыв беспорядочный огонь, начали штурмовать здание. Район был оцеплен, пострадавших госпитализировали, а находившихся в здании людей эвакуировали через запасной выход.

По словам директор пакистанской фондовой биржи Абида Али Хабиба, бандиты вышли со стоянки и «открыли огонь по всем», что вызвало панику среди находившихся в здании людей. Выступая на телеканале Geo TV, генеральный инспектор Карачи заявил, что ситуация находится под контролем и все боевики были убиты в результате нападения. Он сказал, что рейнджеры и полицейские вошли в здание и проводят поисковую операцию.

По предварительным данным, нападавшие были одеты в одежду, которую обычно носят сотрудники полиции в свободное от службы время. Боевики были хорошо вооружены. Кроме того, при них была большая сумка, в которой, вероятно, может находиться взрывчатка, считают правоохранители.

Карачи, Иван Гридин

Карачи. Другие новости 29.06.20

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