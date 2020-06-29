«Убийство и терроризм»: Иран выдал ордер на арест Трампа и требует содействия Интерпола

Суд Ирана выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, подозреваемых в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани, передает Associated Press.

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и еще более 30 человек обвиняются «в убийстве и терроризме». При этом Иран заверил, что продолжит преследование нынешнего американского лидера даже после того, как его президентство закончится.

Сейчас Тегеран настаивает, чтобы Трампу и остальным подозреваемым было выдано «красное уведомление» – запрос об аресте самого высокого уровня от Интерпола.

Стоит отметить, что эти уведомления не могут заставить арестовывать или выдавать подозреваемых, но могут ограничить их поездки. Как считает агентство, Интерпол навряд ли удовлетворит запрос Ирана.

Как сообщал «Новый День», 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по территории Ирака, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Это спровоцировало обострение отношений на Ближнем Востоке. Тегеран обещал отомстить, а Вашингтон – ответить агрессией на любой немирный шаг Ирана.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. После атаки Трамп выступил с обращением, в котором анонсировал введение новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из сделки по атому.

Позже российские эксперты предупредили, что затишье в конфликте только видимость и возможно начало новой гибридной войны.

Тегеран, Мария Вяткина

Тегеран. Другие новости 29.06.20

На Украине резко выросло число противников МВФ. / В Финляндии один человек пострадал при взрыве в театре. / Жителей Белграда обязали носить маски в закрытых помещениях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»