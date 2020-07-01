Трамп одобрил вывод из Германии почти 10 тысяч военных

Президент США Дональд Трамп одобрил передислокацию из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих, которые находятся там для «сдерживания РФ». О планах вывести из Германии почти 10 тыс. военнослужащих Трампу доложили глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Как сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, американский лидер одобрил предложение. «Предложение также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», – цитирует Хоффмана РИА «Новости».
По имеющимся данным, некоторых военных отправят домой, а остальных перебросят в Польшу и другие страны Европы.
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