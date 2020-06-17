Пентагон затягивает вывод части войск из Германии

Пентагон намеренно затягивает процесс сокращения военного присутствия США в Германии, который был анонсирован президентом США Дональдом Трампом, пишет Washington Post.

Ранее американский лидер пообещал сократить контингент американских военных в Германии до 25 тысяч человек, а также возмутился тем, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России». На сегодняшний день в ФРГ находятся 34,5 тыс. военнослужащих армии США.

По данным издания, вывод войск затянется. При этом Пентагон фактически игнорирует четкое заявление президента и не спешит выводить войска. «Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента», – заявил источник WP.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 17.06.20

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