В США ополчились на российские «Буревестник» и «Посейдон»

России следует закрыть проекты «Буревестник» (Skyfall по классификации США) и «Посейдон». Такое заявление опубликовал в Twitter специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. «Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall и «Посейдон» – это ужасные проекты. Россия должна отложить эти проекты», – считает Биллингсли

Ранее в июне у побережья Швеции был зарегистрирован повышенный уровень радиации. Биллингсли допустил, что это может быть связано с испытаниями российского ядерного оружия, в том числе «Буревестника» или «Посейдона». По мнению американского чиновника, они должны быть включены в новый договор о стратегических наступательных вооружениях.

Напомним, что в начале июня в Северной Европе был зафиксирован повышенный радиационный фон. Так, в атмосферном воздухе на территории Норвегии обнаружили йод-131, а в Финляндии и Швеции – цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что концентрация веществ была очень низкой и не повредила здоровью людей и окружающей среде. О том же заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В RIVM полагают, что радиация пришла с российской стороны. По данным на 2 июля 37 европейских государств, а также Россия, сообщили МАГАТЭ, что не причастны к радиоактивным выбросам. Где именно произошел выброс, пока не установлено.

Вашингтон, Иван Гридин

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