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Суббота, 4 июля 2020, 15:16 мск

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Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

В Японии прошли проливные дожди, что стало причиной оползней и наводнений. По последним данным, жертвами стихии стали 15 человек. Более 300 тысяч человек эвакуируют с опасной территории. Об этом сообщает телеканал NHK.

Стихия обрушилась на префектуры Кагосима и Кумамото. В регионе прошли мощные ливни, сошли оползни, разрушены дороги. Несколько населенных пунктов буквально ушли под воду из-за разлива рек. Более 10 тысяч домов остаются без света из-за обрыва линии электропередачи.

Спасатели забирают людей с крыш зданий на вертолетах. Всего власти намерены эвакуировать около 322 тысяч местных жителей. В район ЧС в помощь местным экстренным службам направили более 10 тысяч человек из других регионов Японии.

В префектурах Кумамото и Кагосима объявлен самый высокий пятый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, здесь за сутки выпало 479,5 мм осадков.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 04.07.20

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