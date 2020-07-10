Суд постановил: Святая София снова станет мечетью

Государственный совет Турции (высший суд по административным делам) сегодня отменил решение правительства от 24 ноября 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Об этом сообщает агентство Анадолу, отмечая, что теперь собор снова превратится в мечеть.

Согласно судебному вердикту, собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети. «Использование этого объекта в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно», – говорится в судебном решении.

В то же время Госсовет Турции постановил, что принадлежность собора Фонду имени Султана Мехмета Хана» не является преградой «на пути доступа в общественных целях».

Отмечается, что теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать указ, чтобы окончательно изменить статус собора. 9 июля Верховный суд Турции постановил, что статус храма может быть пересмотрен указом президента.

Собор Святой Софии был возведен в шестом веке, и в течение девяти веков здание было христианским храмом. После завоевания Константинополя турками в 1453 году собор стал мечетью. В 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка присвоило архитектурному памятнику статус музея. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вернуть собору статус мечети. Он озвучил эту инициативу после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом соборе была прочитана одна из сур Корана.

Против превращения собора Святой Софии в мечеть высказывались представители православных церквей. В РПЦ сочли инициативу турецких властей «недопустимым нарушением свободы вероисповедания». Об этом, в частности, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Как сообщал «Новый День», 7 июля Госдума решила направить обращение к парламенту Турции с просьбой «всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию» вокруг Святой Софии. Парламентарии призвали коллег «при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия». Депутаты назвали вопрос об изменении статуса собора «чувствительным» для россиян, а храм – великой христианской святыней.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 10.07.20

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