«У турок всегда была ненависть к нам…» Госдума подготовила ответ Анкаре

Госдума должна отреагировать на действия Турции, власти которой приняли решение изменить статус православного собора Святой Софии и превратить его в мечеть. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

«Это не просто статус поменять, это значит нанести удар по Москве, как главе христианского мира», – заявил политик при обсуждении обращения Госдумы к парламенту Турции по вопросу о храме. «Надо обязательно, срочно направить [обращение Госдумы], надо пикеты выставить около турецкого посольства в Москве, защитить весь христианский мир», – призвал он.

«У турок всегда была ненависть к нам, поскольку мы остановили их завоевания в Европе», – заявил Жириновский, подчеркнув, что «Россия единственная страна в мире представляет весь православный мир».

Кроме того, как заявил лидер ЛДПР, «всегда [турки] с нами воевали» по «причине того, что они мусульмане, а мы христиане». «Их великое войско, янычары, это христианские мальчики, чьих отцов они убили, изрезали, а их бросили на воспитание в зверском духе, чтобы они стали новой турецкой армией – потому что они воевать не умеют, все чужими руками, задача турок сегодня, Эрдогана, восстановить Великую Османскую империю, включая в нее Северную Сирию, северный Ирак, часть Молдавии, Крым, часть Болгарии, Греции, Грузию. Они уже захватили город Батуми, он никогда уже не будет грузинским!», – подчеркнул лидер ЛДПР.

В обращении Государственной думы РФ к Великому национальному собранию Турции отмечается, что депутаты очень ценят дружественный характер российско-турецких отношений, и просят коллег «всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию» и «при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия».

Вопрос об изменении статуса собора назван «чувствительным для наших граждан», а храм- великой христианской святыней.

Постановление Госдумы о направлении обращения турецким коллегам был принят единогласно 384 депутатами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.07.20

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