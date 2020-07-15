Трамп обвинил ЕС в стремлении нажиться на США

Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп. «Не забывайте, мы соревнуемся с Китаем и многими другими странами по всему миру. Мы в огромной экономической гонке с другими странами, в том числе с Европой, которая никогда к нам хорошо не относилась», – заявил Трамп, добавив, что «ЕС сформировали, чтобы воспользоваться США, я это знаю».

Как это нередко бывает, американский лидер не привел конкретных примеров, которые подтвердили бы его слова, передает РИА «Новости». Стоит отметить, что за время пребывания Трампа на посту президента, США вступили в торговую войну с Китаем, а также со странами Европы. Так, например, на прошлой неделе США объявили о введении с 6 января 2021 года 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом $1,3 млрд.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.07.20

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