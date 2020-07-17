CNN рассказали об испытаниях «супер-пупер» ракеты Трампа

Испытания гиперзвуковой ракеты, которой неоднократно хвастался президент США Дональд Трамп, состоялись в марте 2020 года в акватории Тихого океана, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Военные утверждают, что «супер-пупер» ракета превысила скорость звука в 17 раз, а испытания были признаны успешными.

По оценкам наблюдателей, США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, а у Пентагона очень мало шансов принять на вооружение гиперзвуковые ракеты ранее 2023 года. Телеканал отмечает, что в Пентагоне признали причину отставания в развитии гиперзвуковых технологий.

В военном ведомстве пояснили, что Вашингтон сознательно отказывался от адаптации этих технологий в пользу существующих образцов оружия. Значительный интерес к гиперзвуковым технологиям США стали проявлять только после успехах Китая и России в этой области.

Стоит также отметить, что США заявили о создании гиперзвуковой крылатой ракеты, испытания которой должны состояться до конца текущего года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Трампа, сказала, что Москва не перестает удивляться США, заявляющим о наличии у них ракет, о которых «даже никто подумать не может».

Вашингтон, Иван Гридин

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