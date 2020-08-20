Обама обвинил Трампа в гибели 170 тысяч американцев

Непрофессионализм президента США Дональда Трампа стал причиной гибели 170 тыс. американцев в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такое заявление в ходе съезде Демократической партии сделал экс-глава государства Барак Обама.

«Дональд Трамп не дорос до этой работы, потому что не смог. И последствия этой ошибки суровы. 170 тыс. американцев мертвы. Миллионы рабочих мест потеряны», – сказал бывший президент США.

Он также выразил надежду, что Трамп «проявит интерес к тому, чтобы воспринимать эту работу серьезно». Однако, по мнению Обамы, Трамп до сих пор этого не сделал. «Он не проявил интереса к этой работе, у него отсутствует интерес к поиску точек соприкосновения, к использованию потрясающей силы своего офиса для помощи кому-нибудь, кроме себя самого и его друзей. У него нет интереса к тому, чтобы относиться к президентству иначе, чем как к реалити-шоу, которое он может использовать для привлечения внимания, которого он так жаждет», – заявил Обама.

Ранее критика со стороны Обамы в адрес Трампа обрушивалась в связи с быстрым распространением в США коронавируса. Тогда Трамп охарактеризовал действия Трампа как «абсолютно хаотическое бедствие». Он также подчеркнул, что реакция действующей администрации на вспышку коронавируса послужила напоминанием о том, почему необходимо сильное руководство во время кризиса, напоминает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.08.20

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