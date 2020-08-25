В Совбезе РФ заявили о мировом лидерстве США в кибератаках

С территории США совершается до 75% хакерских атак по всему миру, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Аргументам и фактам». Храмов сослался на анализ отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности.

Он указал, что на долю Америки в период 2016-2019 годом приходится от 40 до 75% вредоносной активности. При этом, по его словам, в России данный показатель на порядок ниже и составляет от 2% до 7%. «Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве», – подчеркнул Храмов.

По его словам, Вашингтон обвиняет Россию, Китай, Северную Корею и Иран в кибератаках, ради оправдания в глазах широкой общественности собственных намерений, в том числе силового характера.

Годом ранее аналогичные данные приводил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. По его словам, 63-71% атак в 2018 году были совершены с территории США. На долю Китая приходилось лишь 5-10%, а России – 3%. Большинство фишинговых атак (36%) также совершались с территории США, остальные случаи были зафиксированы в Кипре (25%), а на долю России пришлось лишь 5%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.08.20

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