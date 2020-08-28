Трамп согласился пойти на второй президентский срок и раскритиковал Байдена

Лидер США Дональд Трамп дал официальное согласие на участие в президентской кампании для переизбрания на второй срок от Республиканской партии. «Мои дорогие американцы, сегодня с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», – сообщил Трамп на съезде республиканцев, которая состоялась на лужайке возле Белого дома.

Это вызвало громкие одобрения со стороны присутствовавших, которые разразились в овациях и стали скандировать: «Еще четыре года». Трамп дал обещание в случае победы восстановить экономику страны, пострадавшую из-за пандемии, в кратчайшие сроки, сделав США «производственной сверхдержавой». Кроме того, он похвастался жесткими мерами в отношении Китая, пообещал достроить стену на границе с Мексикой и наказывать высокими пошлинами производителей за вывод производства за пределы страны.

Кроме того, в своей речи Трамп охарактеризовал представителей Демократической партии радикалами, которые разрушат американский образ жизни. Он также высказал уверенность, что его конкурент на выборах от демократов – Джо Байден – в случае победы наверняка введет карантинные меры из-за Covid-19, что подкосит экономику страны.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на выборах будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис. Как пишет «РГ», опросы общественного мнения показывают, что вероятность победы Байдена довольно высока.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.08.20

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