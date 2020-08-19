Байден утвержден кандидатом в президенты США от демократов

Демократическая партия США утвердила кандидатом в президенты страны бывшего вице-президента страны 77-летнего Джо Байдена. Данное решение было принято во вторник, 18 августа, на съезде партии в Милуоки (штат Висконсин), который проходил в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса, сообщают американские СМИ.

Партийные делегации от штатов и территорий США озвучили результаты праймериз, согласно которым Байден набрал наибольшее число голосов партийных делегатов – свыше 3550. Его сопернику – сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу – удалось получить немногим более 1150 голосов.

Ранее Байден определился с кандидатурой на пост вице-президента страны, им может стать сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Стоит отметить, что Байден на выборах, намеченных на 3 ноября, попытается в третий раз стать президентом США. Его противником будет действующий президент Дональд Трамп. Согласно результатам последнего опроса, Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей. Так, Байдена планируют поддержать 50% респондентов, тогда как Трампу выразили поддержку лишь 41% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного The Wall Street Journal и NBC News.

Вашингтон, Наталья Петрова

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