Глава правящей коалиции подтвердил решение Синдзо Абэ уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ действительно намерен покинуть занимаем пост. Информацию об этом подтвердил глава правящей коалиции «Комэйто» Нацуо Ямагути, передает телеканал NHK. «Премьер-министр Абэ сказал мне, что собирается уйти в отставку. Я очень удивился, потому что это было неожиданно», – сказал Ямагути.

Как писал «Новый День», по данным японских СМИ, решение об отставке глава правительства принял, скорее всего, из-за пошатнувшегося здоровья. Ранее стало известно о том, что он страдает от заболевания пищеварительного тракта.

Если отставка состоится, представителям правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) необходимо будет предоставить на утверждение в парламент кандидатуру нового премьера. Так как в обеих палатах парламента ЛДП имеет подавляющее большинство мандатов, процедура утверждения будет носить технический характер.

Стоит отметить, что Синдзо Абэ в 2006-2007 годах уже возглавлял японский кабмин, однако ушел в отставку из-за заболевания пищеварительной системы, утверждали местные СМИ. В 2012 году он вновь стал премьером. Синдзо Абэ установил абсолютный рекорд непрерывного пребывания на посту премьер-министра Японии, которое составляет 2 799 дней с начала его второго срока.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 28.08.20

Больше трех тысяч Швеции получили неверные результаты тестов на Сovid-19. / МИД РФ объявил персоной нон грата норвежского дипломата. / Экс-боец спецназа США признался в шпионаже в пользу России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»