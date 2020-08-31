Президент Черногории отказался признать победу оппозиции на выборах

Лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории, президент страны Мило Джуканович отказывается признать поражение ДПС на выборах в парламент, которые проходили в минувшее воскресенье, 30 августа.

Он отметил, что данные о количестве голосов продолжают поступать с избирательных участков, поэтому оценивать окончательный результат пока преждевременно, считает глава Черногории. Он также призвал дождаться окончательных результатов Центральной избирательной комиссии, отметив, что борьба за большинство в парламенте еще не окончена.

К вечеру 30 августа поступили данные о приблизительно равном количестве голосов, которые набрали представители оппозиции и ДПС. В частности, сообщалось, что правящая партия набрала 34% голосов после обработки 52% бюллетеней. За оппозиционную коалицию «За будущее Черногории» проголосовали 33,4% голосов, а оппозиционная коалиция «Мир – наша нация» получила 12,5%. В случае, если оппозиционеры договорятся об объединении, то смогут набрать большинство в парламенте.

Данные экзитполов свидетельствуют о победе оппозиционеров. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич уже поспешил заявить, что правление в Черногории ДПС президента Мило Джукановича окончено, спустя более чем 30 лет.

Напомним, 29 августа, местные СМИ сообщили, что в Черногории к вылету готовы несколько вертолетов, которые обеспечат бегство из страны президента Мило Джукановича. По данным газеты «Ало!», которая ссылается на известного сербского адвоката Горана Петрониевича, в случае поражения на грядущих выборах, Джуканович намерен улететь в Албанию.

В интервью одному из местных изданий он так же заявил, что Джуканович сумеет остаться при власти «только при прямом участии Запада», ибо непосредственно в Черногории у него нет никакой внятной поддержки. По оценкам юриста, Джуканович способен пойти на многое, в том числе и на силовой подход, лишь бы оставить руководство страной за собой.

https://newdaynews.ru/inworld/701360.html

Подгорица, Иван Гридин

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