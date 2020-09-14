Избранный глава кабмина Японии высказал позицию по вопросу Курил

Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Есихидэ Суга, который завтра, 16 сентября, вступит в должность главы правительства, высказался, что важность вопроса принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, именуемых Страной Восходящего Солнца «северными территориями», имеет большое значение.

Он отметил важность переговоров с Россией по вопросу «северных территорий» в контексте принадлежности четырех островов, отмечает NHK. Стоит отметить, что обновленная Конституция РФ запрещает отчуждение какой-либо территории другому государству.

Действующий генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу победил на голосовании по избранию нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Он сменил на этом посту главы правительства страны Синдзо Абэ, который ранее объявил об уходе с поста из-за проблем со здоровьем.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 14.09.20

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