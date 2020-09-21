В Нью-Йорке арестовали женщину за попытку отравить Трампа рицином

В США силовики по подозрению в попытке отравить отравить президента страны Дональда Трампа арестовали женщину. Предполагается, что она отправила в Белый дом посылку с сильнодействующим ядом – рицином. Об этом сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на представителя правоохранительных органов также сообщает, что женщину задержали на границе страны в штате Нью-Йорк при попытке въехать в США из Канады. По его словам, она была вооружена. Прокуроры готовят обвинение. Гражданкой какой страны она является, не сообщается.

Ранее спецслужбы проанализировали содержимое посылки, отправленной на имя главы Белого дома. Оказалось, что она содержит рицин, отравление которым может быть смертельным, а его следы в организме не всегда удается обнаружить.

Напомним, что отравленные письма отправляются в Белый дом довольно регулярно. Два года назад в США был арестован бывший морпех, который признался в отправке Трампу и членам его правительства рицина.

В 2014 году в штате Миссисипи к 25 годам был приговорен мужчина, который отправлял отравленные письма президенту Бараку Обаме и другим официальным лицам.





Вашингтон, Иван Гридин

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