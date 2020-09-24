ЕС отверг ответные санкции России

Евросоюз отвергает ответные российские санкции, сочтя их неоправданными. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Евросоюза Питер Стано.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия расширила перечень невъездных лиц из числа граждан Евросоюза. Она пояснила, что решение продиктовано из-за конфронтационной линии Брюсселя. Число лиц в российском списке является паритетным списку ЕС.

Стано в свою очередь уточнил, что санкции Евросоюза в отношении России и российских граждан, «являются адресными и соответствуют международному праву», передает РИА Новости». По его словам, санкции Евросоюза направлены «на изменение определенного поведения». Он также призвал уточнить у МИД РФ точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 24.09.20

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