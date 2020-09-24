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Четверг, 24 сентября 2020, 14:05 мск

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МИД РФ грозит ответными мерами на высылку дипломатов из Болгарии

Фото: bbc.com

Министерство иностранных дел России считает, что обвинения болгарской прокуратуры в отношении сотрудников российского торгпредства нанесут ущерб отношениям между двумя странами.

«Выражаем сожаление в связи с решением официальной Софии объявить сотрудников Торгпредства России в Болгарии persona non grata на основании надуманных обвинений», – указано в официальном сообщении, опубликованном на на сайте МИД РФ.

Москва рассматривает действия Болгарии как преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному взаимодействию между странами. МИД РФ пригрозило объявить ответными мерами.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.20

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