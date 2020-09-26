Байден пообещал новые санкции за вмешательство России в выборы в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что в случае его победы на президентских выборах Россию ждут последствия за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс. «Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наш суверенитет», – обратился он к российским властям в эфире NBC.

Ранее глава Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил во время выступления в Конгрессе заявил, что Россия якобы предпринимает попытки оказать влияние на предвыборный процесс в США. Он не стал указывать, какие именно, а также отметил, что каких-либо кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не было.

Напомним, что тема безопасности выборного процесса стала предметом бурных обсуждений в 2016 году. Тогда Вашингтон обвинил Россию в попытках вмешательства в американские выборы. Москва все отрицала, а Вашингтон так и не предоставил доказательств.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.09.20

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