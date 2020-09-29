На Стамбул обрушился сильный ливень с крупным градом

На несколько районов Стамбула обрушился мощный ливень с градом, в результате чего, они оказались подтоплены, сообщают местные СМИ. Ранее синоптики предупредили о надвигающемся ненастье. В частности, сообщалось о высокой вероятности сильных осадках, граде и даже возникновении смерчей в прибрежной зоне. Сообщалось, что местами ветер в порывах мог достигать скорости в 50-90 км/ч.

Непосредственно в Стамбуле и прилегающих районах выпал довольно крупный град. Очевидцы сообщают, что его размеры достигали грецкого ореха. По предварительным оценкам, сельхозпроизводители понесли значительные убытки,а удар стихии скажется на урожайности в будущем году. По предварительным данным пострадавших среди жителей города и туристов нет.

Стамбул, Иван Гридин

Стамбул. Другие новости 29.09.20

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