Иностранные журналисты оказались под обстрелом в Нагорном Карабахе

Заместитель главреда «Дождя» Дмитрий Еловский и журналисты французского издания Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни, расположенном в Нагорном Карабахе.

«Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, он не пострадал. Сейчас он находится в бомбоубежище», – рассказал «Интерфаксу» главред телеканала Тихон Дзядко. Он отметил, что Еловский работает самостоятельно, без съемочной группы.

Об оказавшихся в зоне обстрела журналистах Le Monde сообщил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян. По его словам, два журналиста получили ранения. О их тяжести ничего не сообщается. Их направили в больницу.

Также известно, что в ходе обстрела был ранен оператор телеканала «Армения». Об этом рассказала диктор службы новостей телеканала Ерна Елизбарян в Facebook. По словам пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, для освещения событий в зоне карабахского конфликта аккредитацию получили около 200 иностранных журналистов из более, чем 50 иностранных СМИ.

Как писал «Новый День», обострение карабахского конфликта произошло утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями. В ходе боев применяются тяжелые вооружения.

Ереван, Иван Гридин

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