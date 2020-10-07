Экс-глава ЦРУ увидел в лице Трампа угрозу для выборов президента США

Действующий президент США Дональд Трамп представляет главную угрозу для предстоящих выборов главы государства, заявил экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. «Нечестность, особенно исходящая от кампании Дональда Трампа, и тот факт, что существуют определенные сети, которые продолжают умышленно искажать факты, – это главный риск», – заявил он в интервью изданию Business Insider.

По словам Бреннана, Трамп прославился пристрастием к искажению фактов, «и он будет продолжать это делать». Он считает, что дезинформация, распространяемая Белым домом опасна, не меньше, чем вмешательство в выборы со стороны других государств.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все документы, связанные с расследованием о его связях с Россией, а также ассоциированные со скандалом о публикации электронной переписки его соперницы на выборах президента США в 2016 году, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в Twitter.

На расследование дела о якобы имевшем место вмешательстве России в выборный процесс в США ушло два года. Им руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. В его итоговом докладе было указано, что вмешательство осуществлялось через соцсети и атаки хакеров. В мае 2019 года Мюллер закрыл дело и заявил, что уходит из Минюста США. Он также признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией.

Трамп не раз называл расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. В Кремле также отвергали обвинения.

В мире. Другие новости 07.10.20

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