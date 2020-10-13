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Вторник, 13 октября 2020, 14:29 мск

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В Лондоне перекрыли Вестминстерский мост из-за ЧП в больнице

Фото: twitter.com/RKWinvisibleman

В центре Лондона перекрывают улицы из-за сообщения о возможной угрозе безопасности. Подробности произошедшего пока неизвестны.

По словам очевидцев, скопление полицейских машин наблюдается у больницы Святого Томаса. Вооруженные правоохранители заблокировали входы в здание, пишет газета Daily Mail.

Кроме того, стражи порядка перекрыли для движения расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост. Всех прохожих с моста эвакуировали.

О характере ЧП не сообщается. «Мы опубликуем подробную информацию, когда она станет известной», – говорится в твиттере полицейского отделения по району Ламбет.

Лондон, Зоя Осколкова

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