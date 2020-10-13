В Лондоне перекрыли Вестминстерский мост из-за ЧП в больнице

В центре Лондона перекрывают улицы из-за сообщения о возможной угрозе безопасности. Подробности произошедшего пока неизвестны.
По словам очевидцев, скопление полицейских машин наблюдается у больницы Святого Томаса. Вооруженные правоохранители заблокировали входы в здание, пишет газета Daily Mail.
Кроме того, стражи порядка перекрыли для движения расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост. Всех прохожих с моста эвакуировали.
О характере ЧП не сообщается. «Мы опубликуем подробную информацию, когда она станет известной», – говорится в твиттере полицейского отделения по району Ламбет.
Лондон, Зоя Осколкова
Лондон. Другие новости 13.10.20
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