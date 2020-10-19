Во Вьетнаме 90 человек стали жертвами наводнения

Из-за продолжительных ливней в центральной части Вьетнама сошли оползни, затопило населенные пункты. По данным Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, число жертв паводка достигло 90 человек, еще более трех десятков числятся пропавшими без вести.

Сильный дождь идет в центральном Вьетнаме на протяжении двух недель. Больше других от стихии пострадали провинции Куангчи, Куангнам, Куангнгай и Тхыатхиен-Хюэ, передает Вьетнамское информационное агентство.

Наводнение и оползни стали причиной повреждений линий электропередачи и связи. Были затоплены и разрушены свыше 122 тысяч частных домов, уничтожены около 107 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

По последним данными, 90 человек погибли, в том числе 14 военных в горном районе Хуонг Хоа Куангчи, где оползень накрыл казарму. 34 человека числятся пропавшими без вести, спасатели ведут их поиски.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пропавших без вести. Он потребовал от местных властей усилить контроль за развитием ситуации и принять все меры для ликвидации последствий стихии.

Ханой, Зоя Осколкова

Ханой. Другие новости 19.10.20

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