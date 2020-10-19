В США предложили исключить Турцию из НАТО из-за ситуации в Нагорном Карабахе

В Палату представителей США поступила резолюция об исключении Турции из НАТО. Как передает Sputnik со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (АНКА), с соответствующей инициативой выступила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

По мнению автора инициативы, Анкара оказывает открытую поддержку Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а также содействует в привлечении террористов из «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ) и «Исламского государства» (запрещена на территории РФ). Также в резолюции отмечено, что армянские ПВО сбили в воздушном пространстве Армении турецкий истребитель F-16.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.10.20

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