В Госдуме допустили десантную операцию на границе Нагорного Карабаха

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин рассказал о возможных вариантах реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в регионе, желая военного реванша. В связи с этим, парламентарий считает необходимым напомнить этим странам, какое государство является ведущим на постсоветском пространстве. При этом он сказал, что не уверен, как именно должно поступить Москве, но в качестве одного из вариантов он рассматривает проведение десантной операции в Армении.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской – не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», – приводит слова Затулина НСН.

Бои между войсками Азербайджана и Армении возобновились на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны обмениваются взаимными обвинениями в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.

Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, а также обменяться пленными и телами погибших. Но в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.20

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