В Лондоне мужчина залез на Биг-Бен из-за карантинных мер

Британец взобрался на Биг-Бен, выступая против введения ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщает издание Independent.

Рано утром 60-летний мужчина залез на строительные леса, установленные вокруг башни, сообщает полиция Вестминстера. Активист повесил на Биг-Бен два плаката. На одном из них было написано: «Нет локдауну третьего уровня на севере, если регион не получит 2 млрд фунтов, иначе будет восстание». На второй растяжке была надпись о том, что «черные и все жизни имеют значение».

На место прибыли сотрудники полиции. Уговорить мужчину спуститься им удалось только через два часа. Сначала его осмотрели медики, а затем задержали правоохранители по подозрению в незаконном проникновении.

Ранее британские власти ввели жесткие ограничения в Манчестере из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. Местные органы управления выступали против локдауна, утверждая, что он приведет к экономическому коллапсу.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 22.10.20

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