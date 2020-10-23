Трамп заявил о крахе нефтяной отрасли США в случае победы Байдена

Победа выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена станет угрозой фактического уничтожения американской нефтяной отрасли. Заявил действующий глава государства Дональд Трамп в ходе заключительного раунда телевизионных дебатов.

Трамп напомнил о высказываниях Байдена в ходе предвыборной гонки. В частности, тот обещал добиться постепенного отказа от нефтедобывающего комплекса. «По сути, он говорит, что уничтожит нефтяную отрасль. Попомни это, Техас! Попомните это, Пенсильвания, Оклахома, Огайо!» – заявил Трамп, перечислив нефтедобывающие штаты США.

В ответ на это Байден подтвердил, что хочет постепенно отказаться от нефтяной промышленности в пользу возобновляемых источников энергии, пишет New York Post. «Нефтяная промышленность существенно загрязняет окружающую среду. С течением времени она должна быть заменена возобновляемыми источниками энергии», – заявил Байден, добавив, что «нефтянка» со временем должна остаться без федеральных субсидий.

В свою очередь Трамп заявил, что «это, возможно, самое громкое заявление» Байдена в плане последствий для американского бизнеса.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.10.20

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