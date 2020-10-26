Байден указал на главную угрозу для США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден считает, что сегодня главной угрозой для американцев является Россия, а главным конкурентом – КНР. «Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов – это Россия», – заявил Байден в эфире CBS News.

«Самый большой конкурент – это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой», – сказал он.

По мнению Байдена, поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от Америки, так как они «не могут рассчитывать на нас». Трамп в свою очередь часто упрекает противников и журналистов в чрезмерном внимании к угрозе, исходящей от России, и недооценке опасности, которую для США представляет Китай.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.10.20

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